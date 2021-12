La definizione e la soluzione di: Dura quanto il calendario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANNO

Curiosità : Dura quanto il calendario

Il calendario ebraico è un calendario lunisolare, cioè calcolato sia su base solare sia su base lunare. L'anno è composto da 12 o 13 mesi a loro volta ... Significato anno

anno s. m. lat. annus. – 1. Unità di di sost. oppure di avv. in funzione di compl. di tempo: è da anno che non lo vedo; ci andai anno); l’altr’anno, l’anno precedente a quello scorso; l’a. prossimo o l’a. venturo o l anno s. m. dal lat. annus. - 1. periodo di tempo della durata di dodici mesi spec. per il vino annata. ? Espressioni: anno santo ? (tanti) auguri. 2. (estens.) a. somma di danaro, raccolto o altro ricavati in un anno: il primo a. di stipendio annata, annualità. b. periodo di studio di varia estensione Definizione Treccani

Altre definizioni con dura; quanto; calendario; Scrive finché dura ; Che dura per poco tempo; Trasforma la frutta e la verdura in bibite; L insalata di verdura a cubetti con maionese; Vale tanto quanto pesa; Con l'isoquanto indica l'equilibrio del produttore; La sua costante è il quanto d'azione; Fare quanto serve in vista di uno scopo; Il calendario che si sbarca; Li fissa il calendario ; Giorni del calendario dei Romani; Era il sesto mese dell'anno nel calendario romano; Cerca nelle Definizioni