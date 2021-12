La definizione e la soluzione di: Donna che lavora ad alta quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HOSTESS

Curiosità : Donna che lavora ad alta quota

Jeans e portando l'azienda ad operare sia nell'alta moda che nel prêt-à-porter. Nel giugno 2016 arriva Jonathan Akeroyd, che ha ricoperto fino all'inizio ... Significato hostess

hostess ‹hóustis› s. f., ingl. dal fr. ant. (h)ostesse, femm. di (h)oste (in fr. mod. hôte, hôtesse): v. oste1 (pl. hostesses ‹hóustisi?›; in ital. è comunem. pronunciato ‹òstes› e usato invar.). – Impiegata delle compagnie di navigazione aerea (più precisamente, in ingl., air h.), addetta all’ CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA hostess 'h??stis, it. '?stes s. ingl. dal fr. ant. (h)ostesse, usato in ital. al femm. - 1. (prof.) a. (aeron.) impiegata delle compagnie aeree, delle navi di linea, dei pullman di gran turismo e sim. addetta alla cura dei passeggeri assistente di bordo, stewardess, sull'aereo assistente Definizione Treccani

