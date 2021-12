La definizione e la soluzione di: Il dittongo in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UA

Curiosità : Il dittongo in acqua

si ha un dittongo breve o un dittongo lungo. Il dittongo lungo può essere contrassegnato con un accento grave prima della sillaba. I dittonghi si pronunciano ... Significato ua

wazir ‹ua?ìir› s. m., arabo. – Parola da cui deriva, attrav. il turco vezir, l’ital. visir (v.). effettuazione ef:et:ua'tsjone s. f. dal fr. effectuation. - l'effettuare: l'e. di un'impresa attuazione, compimento, esecuzione, messa in atto, realizzazione. Definizione Treccani

Altre definizioni con dittongo; acqua; Il dittongo dell oriundo; Il dittongo di Pietro; Il dittongo degli oriundi; Il dittongo in quinta; Si protende nell acqua ; Comune uccello acqua tico; Un bacino con l acqua ; Sorge in mezzo all acqua ; Cerca nelle Definizioni