Soluzione 9 lettere : OLIMPIADI

Curiosità : Si disputano ogni quattro anni

sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve: si disputano dal 1924 ogni quattro anni e, fino al 1992, si disputavano nello stesso anno ... Significato olimpiadi

olimpiònico agg. e s. m. (f. -a) dal gr. ????µp??????? agg., ????µp??????? , olimpionìco). Nell’uso moderno, vincitore (e, al femm., vincitrice) in una o più gare alle olimpiadi: i campioni o.; un o. di scherma, di pugilato; una o. di salto in alto; anche sport. Finestra di approfondimento Tipi di sport - 1. Sport della palla: badminton o volano, ping-pong o tennis da tavolo, racchettoni, racquets, squash, tamburello, tennis; baseball, cricket, softball; (di Francia o Roland Garros, d’Italia, ecc.); Coppa Davis, insalatiera d’argento; olimpiadi; torneo internazionale (di Montecarlo, di New York o Flushing Meadows, di Wimbledon, ecc Definizione Treccani

