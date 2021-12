La definizione e la soluzione di: Detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIOICO

Curiosità : Detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili

distinte. Esistono quindi esemplari con fiori maschili e fiori femminili della stessa specie. Questo significa che i gameti maschili e femminili vengono ... Significato dioico

dïòico agg. comp. di di-2 e del gr. ????? «casa» (pl. m. -ci). – In botanica, di pianta che presenta il fenomeno del dioicismo (per es., il salice). Definizione Treccani

Altre definizioni con detto; vegetale; esistono; esemplari; maschili; femminili; Così fu detto Fausto Coppi; La tendenza generale, detto con un termine economico; Addetto alla lavorazione del tabacco; Com era detto l umanista Antonio Beccadelli; Un vegetale come la guaranà; Sostegno vegetale | Venerdì 26 novembre 2021; Una gemma vegetale ; Relativi a una robusta fibra vegetale ; Ne esistono molte razze; esistono balsami per capelli così; Ne esistono di primordiali; Nel tennis esistono di sedia e di linea; esemplari di Trichechus senegaliensis; esemplari ... originali; esemplari della tiratura; Pesci esemplari di Alosa fallax; Trecce maschili ; Presenza di tratti somatici maschili in una donna; Calzini corti maschili ; Un taglio di cappotti maschili fra; Può essere a spillo solo nelle scarpe femminili ; Abiti femminili molto semplici e dritti; Le statue femminili poste a sostegno dell'architrave; Nastrino per vesti femminili ; Cerca nelle Definizioni