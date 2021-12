La definizione e la soluzione di: Decreto del Presidente della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DPR

Curiosità : Decreto del Presidente della Repubblica

dal presidente della Repubblica Italiana. La determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ... Significato dpr

Neologismi (2008) ordinistico agg. Regolamentato dall’appartenenza a un ordine professionale; relativo agli ordini la commissione coordinata dal sottosegretario Maria Grazia Siliquini sta affrontando la revisione del Dpr 3282001 che deve raccordare i nuovi titoli accademici con l’accesso alle stato. Finestra di approfondimento Organi, enti e uffici - 1. Ambasciata, consolato, legazione; avvocatura dello stato; azienda autonoma; carabinieri, forze dell’ordine, guardia di finanza, polizia disposizioni transitorie e finali; comma, decreto del presidente della repubblica o DPR, decreto-legge, disegno di legge, emendamento, gazzetta ufficiale della repubblica italiana Definizione Treccani

