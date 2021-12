La definizione e la soluzione di: Si cuoce in un paiolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLENTA

Curiosità : Si cuoce in un paiolo

("formagèla"). Si cuoce la polenta (miscela di farina gialla e acqua) nel paiolo ("culdiröö"); si incorporano, servendosi del "rödech" (un apposito bastone ... Significato polenta

polènta (tosc. pop. pulènda e ant. polènda) s. f. lat. con il latte; p. e baccalà; p. fritta, dopo averla tagliata a fette; gnocchi di polenta. b. P. nera, vivanda simile alla precedente, fatta con farina di grano saraceno e perciò di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE polentone polen'tone s. m. der. di polenta (f. -a). - 1. (scherz.) a. grande mangiatore di polenta polentaio. b. (pop.) denominazione polemica dei settentrionali, usata dai meridionali mangiapolenta, nordico, settentrionale. meridionale, (pop.) terrone. 2. (estens., fam.) persona Definizione Treccani

Altre definizioni con cuoce; paiolo; Si cuoce nel... brodino; cuoce re in acqua a 100 C°; cuoce con acqua... in forma gassosa; Mettere a cuoce re in acqua a 100 gradi; Cerca nelle Definizioni