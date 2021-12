La definizione e la soluzione di: Cucinato con zucchero e aceto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AGRODOLCE

Curiosità : Cucinato con zucchero e aceto

anche cucinato in agrodolce, tagliando la carne a tocchetti e rosolandola in un trito di cipolla, prezzemolo, mirto e timo e poi aggiungendo aceto e la passata ... Significato agrodolce

agrodólce agg. e s. m. comp. di agro 1 e dolce, sull’esempio del fr. e sim.: parlare in tono a.; rivolgere un sorriso, un complimento a.; fare un’osservazione agrodolce. 2. s. m. Malattia del vino, provocata da varî batterî e frequente nei paesi CATEGORIA: ALIMENTAZIONE enologia Vite - 1. Acino, cirro o viticcio, grappolo, pampino, racimolo, raspo, tralcio; ?lare; invaiatura; maturazione, sovramaturazione; periodo erbaceo; uva (aromatica, bianca, nera, passita); vigneto; , sulla vena, tagliato, tannico, velato, vellutato, vergine). 3. Acescenza; agrodolce; amarore; ?lante; ?oretta; girato o sobbollimento; incerconimento; intorbidamento (ferrico Definizione Treccani

Altre definizioni con cucinato; zucchero; aceto; cucinato o preparato secondo ricette domestiche; Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino; Lo stomaco dei bovini cucinato per i buongustai; Taglio del maiale cucinato arrosto o al forno; Piante... da zucchero ; Dolci di mandorle, miele e zucchero ; Condimento in cui si usano zucchero e aceto; Insieme alla menta in una canzone di zucchero ; Così è l aceto di Modena; Si mischia con l'aceto ; Condimento in cui si usano zucchero e aceto ; Un particolare tipo di aceto ; Cerca nelle Definizioni