La definizione e la soluzione di: Cuce giacche e pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARTO

Curiosità : Cuce giacche e pantaloni

origine britannica, composto solitamente da una giacca e da un pantalone dello stesso tessuto. Alamaro è un tipo di allacciatura realizzata con una striscia ... Significato sarto

sarto s. m. lat. tardo sartor (-oris), der. di sartus, s.; s. da uomo, da donna; forbici, ferro (per stirare) da sarto; pietra per sarti, il gessetto usato dai sarti per segnare la stoffa. b. Chi dirige una grande sartoria, soprattutto CATEGORIA: MODA sarto s. m. lat. tardo sartor -oris, der. di sartus, part. pass. di sarcire 'rappezzare, accomodare'. - 1. (mest.) uomo che taglia e confeziona vestiti: lavorare come s. (ant., region.) sartore. ? camiciaio, farsettaio. 2. (prof.) uomo che progetta lo stile di capi, collezioni e sim.: un Definizione Treccani

Altre definizioni con cuce; giacche; pantaloni; Prima taglia e poi cuce ; Si cuce sulla suola; Chi cuce lo può fare a giorno; Lo usa chi cuce ; Possono essere dentellati nelle giacche ; Molte giacche ne hanno almeno uno interno; giacche tta a mezza vita; Fornisce pelle per giacche ; Lo si sceglie per i pantaloni ; Un misterioso triangolo o un modello di pantaloni ; Accomunano pantaloni e autostrade; Un modo gergale per riferirsi ai pantaloni ; Cerca nelle Definizioni