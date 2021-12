La definizione e la soluzione di: Costante verifica aziendale che monitora il raggiungimento degli obiettivi di produzione e bilancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : CONTROLLO DI GESTIONE

Curiosità : Costante verifica aziendale che monitora il raggiungimento degli obiettivi di produzione e bilancio

l'organizzazione e l'ispirazione delle masse produttive al raggiungimento degli obiettivi economici "suscitando il loro entusiasmo rivoluzionario e la loro attività ... Significato controllo%20di%20gestione

contròllo s. m. dal fr. contrôle, ant. contrerole, propr. «registro che fa da riscontro delegate: il c. della produzione, dei programmi di sviluppo; in partic., c. di gestione, funzione di analisi e controllo dei costi industriali e degli investimenti esercitata da gestione d?e'stjone s. f. dal lat. gestio -onis, der. di gerere 'condurre, amministrare'. - 1. (econ.) l'amministare beni, affari, servizi e sim.: assumere la g. qualcosa, anche fig.: avere la responsabilità della g. di un partito, di una trattativa conduzione, controllo, direzione, governo, guida. 3. (fig.) il sapersi servire Definizione Treccani

Altre definizioni con costante; verifica; aziendale; monitora; raggiungimento; degli; obiettivi; produzione; bilancio; La sua costante è il quanto d'azione; Vento costante verso l'equatore; costante e tenace; Trasformazioni fisiche a volume costante ; Subordinate al verifica rsi di certi eventi; Si verifica se la pioggia gela subito sul suolo; Si verifica con 2 soli produttori di un certo bene; Impedire il verifica rsi di evento spesso negativo; Comitato aziendale Europeo; Ristorante aziendale ; Quello aziendale non c'entra con la droga; Il controllo dei conti in campo aziendale ing; Gli investitori monitora no quello dei titoli; La G dell'INGV che monitora suolo e sottosuolo; Segnare monitora re gli spostamenti; Circostanza che si deve obbligatoriamente verificare per il raggiungimento di un accordo alla latina; Relativo alle attività degli astronauti; Un abbreviazione degli indici; Occupa un angolo nello schieramento degli scacchi; La costruzione degli Inuit; Scopi, obiettivi ; Elaborazioni teoriche di tattiche e obiettivi ; Lavora con obiettivi ed esposimetri; Una Casa giapponese produttrice di obiettivi ; Una fedele riproduzione ; Cavallo destinato alla riproduzione ; Relativo alla produzione dei latticini; I cavalli da riproduzione ; Voci del bilancio ; Profili di bilancio ; Quello fiscale grava sul bilancio dell'azienda; Legge il bilancio nelle assemblee delle società ; Cerca nelle Definizioni