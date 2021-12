La definizione e la soluzione di: Cosi è chi vive... molto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LONGEVO

Curiosità : Cosi e chi vive... molto

essenzialmente simili: chi è elevato ride d'ogni cosa che appare nel mondo. E si uccide infine molto di più e meglio col riso che con l'ira. Questa è suprema saggezza ... Significato longevo

longèvo agg. dal lat. longaevus, comp. di longus «lungo» e aevum e vegetale): un uomo l.; nella sua famiglia sono tutti l.; un cavallo l.; una pianta longeva. Estens.: O diva Pegasëa che li ’ngegni Fai glorïosi e rendili l. (Dante), e prolunghi centenario t?ente'narjo dal lat. centenarius 'contenente un numero di cento', poi 'che ha cento anni'. - ¦ agg. 1. che ha cent'anni o più: querce c. (non com.) centennale, (non com.) centenne, secolare. ? longevo, vecchio, vetusto. 2. che ricorre o si festeggia al compiersi dei cento anni da un avvenimento e sim.: celebrazioni c. (non Definizione Treccani

