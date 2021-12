La definizione e la soluzione di: Così è la cassa del violino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARMONICA

Curiosità : Cosi e la cassa del violino

978-88-95349-08-4 Cordofoni Liuteria Storia del violino Violino barocco Violinista Violino muto Violino elettrico Black Stone Violin Altri progetti Wikiquote Wikizionario ... Significato armonica

armònica s. f. dall’agg. armonico; nel sign. 1, dall’ingl. harmonica. – 1. , per es., a causa di fenomeni non lineari. b. In acustica, lo stesso che suono armonico. 3. A. chimica (o a gas): antica denominazione della fiamma cantante (v. fiamma1, n. 2 scatola 'skatola s. f. prob. metatesi del lat. mediev. castula, di origine germ.. - 1. involucro di dimensioni limitate e, generalmente, a forma di parallelepipedo, : caratteri di scatola caratteri tipografici di grandi dimensioni caratteri cubitali; scatola armonica (o musicale) ? ?. 3. (fig., fam.) al plur., eufemismo usato, in alcune Definizione Treccani

così è l aceto di Modena; così sono detti i popoli di cultura iberica; così è una faccenda poco pulita; __piccola così , cantava Buscaglione negli Anni 50; Incassa vano le gabelle; Nel vaso e nella cassa ; Si suonano con la grancassa ; Team ciclistico in cui ha militato Davide cassa ni; Si chiede al primo violino ; C è quella inglese e quella di violino ; C è quella inglese e quella di violino ; Così è detto il riccio della testa del violino ;