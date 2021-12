La definizione e la soluzione di: La coppia in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TT

Curiosità : La coppia in Egitto

Con Antico Egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume Nilo a partire dalle cateratte, a sud e al confine con l’attuale Sudan, alla foce, ... Significato tt

tensióne s. f. dal lat. tensio -onis, der. di tendere «tendere», part. pass. tensus. dell’energia fonatoria e con il variare delle singole articolazioni (per es. -t- rispetto a -tt-, ecc.). 2. a. In elettrologia, t. elettrica, o semplicem. tensione, tra due corpi o Definizione Treccani

