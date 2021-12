La definizione e la soluzione di: Si è convertito da poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NEOFITA

Curiosità : Si e convertito da poco

celebri che si sono convertite all'ebraismo, non diversificando tra le varie correnti e branche dell'ebraismo. Si vedano anche le voci Chi è ebreo? e Ghiur ... Significato neofita

neòfita1 agg. e s. f. comp. di neo- e -fita (v. -fito); cfr. neofita2. – In botanica, di pianta naturalizzata in una determinata regione che si sviluppa e si propaga altrettanto bene quanto i componenti della vegetazione autoctona, senza l’intervento dell’azione umana. ne'?fita (o neofito) s. m. e f. dal lat. tardo neophy?tus, gr. neóphytos 'generato o germogliato di recente', comp. di néos 'nuovo' e phýo 'piantare, generare' (pl. m. -i). - 1. (teol.) chi si è appena convertito alla fede cattolica catecumeno, proselito. 2. (fig.) chi da poco tempo ha Definizione Treccani

Altre definizioni con convertito; poco; Vi si è convertito Roberto Baggio; Santo cristiano, ex pagano convertito da San Paolo; Henry, l'ideatore di un particolare convertito re per la produzione dell'acciaio; Non ancora convertito alla fede cristiana; Vale poco ... per John; Un sapere molto mnemonico e poco approfondito; Così è una faccenda poco pulita; Ha ben poco fegato; Cerca nelle Definizioni