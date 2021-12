La definizione e la soluzione di: Consentono di coltivare fiori anche d inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SERRE

Curiosità : Consentono di coltivare fiori anche d inverno

all'intercessione di Jan, inoltre, Vincent frequentò anche uno zio materno, dal quale si fece impartire lezioni di latino e di greco. Continuò a coltivare le sue ... Significato serre

sèrra1 s. f. der. di serrare; nel sign. 4, è influenzato dal fr. serre, e sostituisce Al paladin, ch’egli uccidessi quello (Pulci); analogo sign. ha la locuz. verbale serra serra (v.). 3. tosc. La parte superiore (cintura) dei calzoni o delle mutande, che serve posto. Finestra di approfondimento Luoghi in generale - P. indica una sezione circoscritta dello spazio, in modo ora più generico, ora più specifico rispetto a luogo, che è comunque termine più formale. lo più nel linguaggio tecnico o burocratico: impiegheremo questa superficie per costruire delle serre; superficie non edificabile. Luoghi non geografici - P.,luogo,parte e punto Definizione Treccani

