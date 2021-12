La definizione e la soluzione di: Concittadino di Umberto Saba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRIESTINO

Curiosità : Concittadino di Umberto Saba

italiana comune vedeva un elemento unificante della nazione. La vita di Umberto Saba, triestino, fu assai tormentata. Egli rappresenta l'anti-Novecentismo ... Significato triestino

triestino agg. e s. m. (f. -a). – Di Trièste , Friuli-Venezia Giulia: il porto t., l’economia t.; dialetto t., o semplicem. il triestino, il dialetto di tipo ormai veneziano parlato a Trieste, ma nel passato appartenente al -ino¹ dal lat. -inus, suff. aggettivale (f. -ina). - 1. Suff. con valore alterativo, che forma il diminutivo di sost., come nipotino, paesino, ecc., e di agg., come come biondino, ecc.). 2. Suff. con funzione derivativa, che serve alla formazione di nomi e di agg., tratti in genere da verbi o sost. (per es., bagnino, triestino, cerino, ecc.). Definizione Treccani

