Comune condimento

Soluzione 5 lettere : ACETO

Il ragù è un condimento a base di carne a pezzi o macinata, cotta per molte ore a fuoco basso, con odori variabili a seconda della variante locale, e solitamente ... Significato aceto

acéto- (davanti a voc. anche acét-). – In chimica, prefisso che indica la presenza, in un composto organico, del radicale acetile Ch5CO-. aceto a't?eto s. m. lat. acetum. - prodotto della fermentazione di alcuni liquidi a bassa gradazione alcolica, utilizzato anche come condimento ? Espressioni: prendere d'aceto 1. del vino, cominciare ad andare a male inacetire. 2. (fig.) di persona, risentirsi di qualcosa (lett.) adontarsi, aversela a male, impermalirsi, indispettirsi, CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

