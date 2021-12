La definizione e la soluzione di: Ha come simbolo chimico No. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOBELIO

Curiosità : Ha come simbolo chimico No

nomenclatura chimica rendendola simile alla moderna. I suffissi -ico -oso -ato -ito -uro, usati ancora oggi, furono introdotti dal chimico francese. Per ... Significato nobelio

s. m. lat. scient. Nobelium, dal nome del chimico sved. A. B. Nobel (v. la voce prec.). – Elemento transuranico, di numero atomico 102 e di simbolo No, di cui si conoscono varî isotopi, tutti radioattivi, con numero di massa tra 251 e 262; il primo di essi, che è anche il meno instabile, con Definizione Treccani

Altre definizioni con come; simbolo; chimico; Uno come un unno; Mezzi come i carri armati; come i palloni da rugby; come il numero otto; simbolo dell iridio; simbolo dell argento; E simbolo di schiavitù; Un simbolo di dolcezza; L arsenico del chimico ; Elemento chimico dei lantanidi; Simbolo chimico dell’alluminio; Simbolo chimico del tallio; Cerca nelle Definizioni