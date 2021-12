La definizione e la soluzione di: Come i palloni da rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVALI

Curiosità : Come i palloni da rugby

circa 400 g. Rispetto a palloni di foggia simile, quali ad esempio quelli da football americano o canadese, quello da rugby presenta una forma più arrotondata ... Significato ovali

laurotino (o làuro tino) s. m. comp. di lauro Viburnum tinus), chiamato anche lentàggine, alto da 1 a 3 m, con foglie coriacee, ovali e allungate, pelose nella pagina inferiore, fiori piccoli bianchi in ricche cime a corimbo e camelia ka'm?lja s. f. lat. scient. Camellia, der. dal nome del gesuita moravo G. I. Kamel (1661-1706), che la portò dal Giappone. - (bot.) arbusto sempreverde (Camellia japonica) della famiglia teacee, con foglie ovali, coriacee, e fiori grandi, inodori, coltivata come pianta ornamentale rosa del Giappone. Definizione Treccani

Altre definizioni con come; palloni; rugby; come il numero otto; Un letterato come Giuseppe Ungaretti; Guasto come un dente; Pezzi usati come campione; Il Michel della Juve che vinse 3 palloni d'oro; Possono divenirlo palloni e pneumatici; Nota azienda specializzata in palloni per lo sport; Lo sono i palloni da rugby; La Nazionale di rugby degli All Blacks; Un reparto del rugby ; Numero di giocatori di una squadra di rugby ; Bloccati nel rugby ; Cerca nelle Definizioni