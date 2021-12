La definizione e la soluzione di: Come il numero otto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PARI

Curiosità : Come il numero otto

Otto è il numero naturale dopo il 7 e prima del 9. È un numero pari. È un numero composto, coi seguenti 4 divisori: 1, 2, 4, 8. Poiché la somma dei divisori ... Significato pari

pari1 (ant. pare) agg. lat. par paris. – 1. al p. di te. Meno com., in confronto: al p. di lui, tutti sono zero; anche al pari che, quando il secondo termine di paragone è un complemento indiretto: O d’avarizia al par che di pari¹ (pop. paro) lat. par paris. - ¦ agg. 1. a. che presenta le medesime caratteristiche di un'altra persona o cosa nella qualità determinata dal de' vostri p. fosse legge per i p. miei (A. Manzoni) simile. ? Locuz. prep.: fig., alla pari allo stesso grado, allo stesso livello e sim., con la prep. con o assol.: non oso Definizione Treccani

