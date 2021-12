La definizione e la soluzione di: Colpire alla testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STORDIRE

Curiosità : Colpire alla testa

miglior offerente. Arrivati alla stazione di Padova finge di stare male e con l'aiuto di Sienna riesce a colpire alla testa l'agente e a scendere dal treno ... Significato stordire

stordire v. tr. e intr. prob. der. del lat. turdus «tordo»; cfr. l’uso fig. di tordo nel raro. Restare senza coscienza: L’altro da lui con sì gran colpo è giunto Che ne stordisce in su la sella (T. Tasso). In usi estens. e fig., rimanere sbalordito, esser preso da stordire prob. der. del lat. turdus 'tordo' (io stordisco, tu stordisci, ecc.). - ¦ v. tr. 1. a. far svenire: s. una persona con un colpo in testa (ant.) sbalordire, . restare senza coscienza: L'altro da lui con sì gran colpo è giunto Che ne stordisce in su la sella (T. Tasso) perdere i sensi, svenire, venire meno. riaversi, rinvenire Definizione Treccani

Altre definizioni con colpire; alla; testa; colpire non mortalmente; colpire senza colpe; Una sofferenza che può colpire l'animo dell'ansioso; colpire la sensibilità; Il taccuino sul quale la dama scriveva il nome dei cavalieri che aspiravano a balla re con lei; Strumento musicale a corde simile alla lira; Suona... alla fine; Si stringono per alla cciarsi le scarpe; testa ... d aglio; È rimasto in testa ai bersaglieri; Il musicista vi pone ciò che ha in testa ; In testa a Obelix;