Chi è ingordo non pensa ad altro

Soluzione 8 lettere : MANGIARE

Curiosità : Chi e ingordo non pensa ad altro

restano delusi e, non avendo altro cibo, si mettono a mangiare il frutto. Passata la notte vedono avvicinarsi degli squali. James pensa che ormai sia finita ... Significato mangiare

mangiare1 s. m. uso sostantivato del verbo. – 1. L’atto, l’operazione del mangiare, del prendere ; e così nelle espressioni prima del m., dopo il m., e sim.). 2. Ciò che si mangia, cibo, vivanda: ordinare, preparare, cucinare il m.; a Renzo quel poco m. era andato in tanto mangiare¹ s. m. uso sost. di mangiare (pl., raro, -ri). - ciò che si mangia: cucinare il m.; il m. è in tavola cibo, (tosc.) desinare, pasto, pietanza, vivanda. Definizione Treccani

