La definizione e la soluzione di: Che sta andando in rovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CADENTE

Curiosità : Che sta andando in rovina

consiglieri dell'epoca. Nel 1830 il campanile della piccola cappella, andando in rovina, fu demolito. Ne fu ricostruito uno sul quale fu sovrastata una statua ... Significato cadente

cadènte agg. part. pres. di cadere. – 1. Che cade, ma per lo più con sign. , che minaccia di crollare da un momento all’altro; Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti (Manzoni); stelle c., le meteore che, con vivida scia, attraversano l’atmosfera; anno c CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI cadente ka'd?nte agg. part. pres. di cadere. - 1. a. che cade, che sta per cadere cascante, instabile, malfermo, traballante, saldo, solido, stabile. ? Espressioni: stella cadente ? ?. 2. (estens.) di persona , in salute, sano, vigoroso. ? stella cadente fenomeno celeste meteora, (pop.) stella Definizione Treccani

