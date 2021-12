La definizione e la soluzione di: L autoritario impone la propria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VOLONTÀ

Curiosità : L autoritario impone la propria

in Israele solo il 27%. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che la cultura giapponese impone rapporti molto rispettosi e formali con il prossimo, e in Giappone ... Significato volontà

volontà (ant. volontade e volontate) s. f. lat. o è voluto da altri: sia fatta la v. di Dio; se non mi assente Premio miglior la volontà de’ fati ( Foscolo ); non son venuto per fare la v. mia, ma la vostra; al plur., ultime volontà s. f. dal lat. voluntas -atis. - 1. facoltà e capacità di volere, di realizzare un comportamento in vista di un dato scopo: avere molta v.; essere fornito di la prep. per: non ha nessuna v. per lo studio e ? VOCAZIONE (2). ? ultime volontà disposizione di ciò che si vuole venga fatto dopo la propria morte, soprattutto riguardo Definizione Treccani

