È attrezzato per il turismo itinerante

Soluzione 6 lettere : CAMPER

Curiosità : e attrezzato per il turismo itinerante

estrema importanza, anche in considerazione dello sviluppo del turismo itinerante, per la prevenzione di fenomeni di scarico selvaggio lungo le strade ... Significato camper

camper ‹kä'mpë› s. ingl. der. di (to) camp «campeggiare»; propr. «campeggiatore» (pl. campers ‹kä'mpë?›), usato in ital. al masch. (e pronunciato comunem. ‹kàmper›). – Mezzo di trasporto per turismo e vacanze, costituito di un autofurgone, con motore a scoppio o Diesel, con la parte posteriore al CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI camper 'kæmp?, it. 'kamper s. ingl. der. di (to) camp 'campeggiare'; propr. 'campeggiatore', usato in ital. al masch. - (trasp.) autofurgone per turismo e vacanze attrezzato per l'abitazione autocaravan. ? caravan, roulotte. Definizione Treccani

