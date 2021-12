La definizione e la soluzione di: Attivo in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATT

Curiosità : Attivo in breve

patrimoniale ad una certa data di un'impresa, solitamente esposto in sezioni divise e contrapposte (attivo e passivo). Lo stato patrimoniale è previsto dal codice ... Significato att

monatto s. m. dal lomb. monàtt, prob. alterazione di monaco, o di una sua variante dial., ultimi decennî del sec. 16°), e con attrazione della serie dei nomi di mestiere in -att. – Nome, reso famoso dal Manzoni nella descrizione della peste del 1630, con cui erano Definizione Treccani

