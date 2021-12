La definizione e la soluzione di: Articolo per maestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LE

Curiosità : Articolo per maestre

(apprendista, compagno, maestro). Per poter accedere al Rito scozzese occorre quindi far parte dell'ordine massonico, con il grado di maestro. Di massoneria scozzese ... Significato le

le1 art. determ. f. pl. lat. illae, nomin. f. pl. di ille «egli». – Forma sing. la e, come questo, usata davanti a qualsiasi consonante o vocale: le pietre, le scarpe, le ali, le eliche. Nell’uso moderno, scritto e parlato, l’elisione è ormai scomparsa le pron. pers. e dimostr. f. pl. lat. illae, nomin. femm. pl. di ille 'egli'. - forma atona del pron. di 3a pers. plur. con funzione di compl. oggetto: le ricordo benissimo (quelle due donne o quelle tue osservazioni) esse, loro. Definizione Treccani

