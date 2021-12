La definizione e la soluzione di: Si ammira dall alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANORAMA

Curiosità : Si ammira dall alto

che vi si trova (“il Quirinale” per “il Presidente della Repubblica Italiana”), il concreto per l’astratto (“onorare la maglia” per “tenere alto il nome ... Significato panorama

panorama s. m. dall’ingl. panorama, comp. di pan- e gr. ??aµa Anche la rappresentazione grafica, pittorica, fotografica (questa, spec. su cartolina), di un panorama: ho appeso alla parete un p. di Capri; collezionava acquerelli di p. inglesi panorama s. m. dall'ingl. panorama, comp. di pan- e gr. hórama 'vista' (pl. -i). - 1. ciò che si vede di un paesaggio da un luogo sopraelevato: ammirare il p. di Roma , culturale, ecc.: p. della letteratura francese carrellata, excursus, giro d'orizzonte, panoramica, rassegna, sguardo (d'insieme). 3. (teatr.) fondo scenico dipinto su un Definizione Treccani

