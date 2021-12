La definizione e la soluzione di: Un alternativa alla spigola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORATA

Curiosità : Un alternativa alla spigola

camini e poi per rampe fino alla grande terrazza e da qui per camini ancora alla cima. Sviluppo 600 m, difficoltà: II/III. Spigolo Dibona: classica e ripetuta ... Significato orata

s. f. lat. volg. orata per il class. aurata (femm. sostantivato dell’agg. auratus «dorato»), calco del gr. ???s?????. – Pesce teleosteo della famiglia sparidi (Sparus aurata, sinon. Chrysophrys aurata), comune nel Mediterraneo, caratterizzato da dorso azzurro, fianchi argentei, semiluna dorata CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

