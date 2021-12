La definizione e la soluzione di: Alimenta... la mitragliatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARICATORE

Curiosità : Alimenta... la mitragliatrice

l'abbreviazione di mitragliatrice, e da questa deriva la rapidità di fuoco, unendogli però la portabilità di un'arma da fuoco individuale come la pistola, il ... Significato caricatore

caricatóre s. m. e agg. (f. -trice) der. di caricare. – 1. un sign. più lato. 2. Nome generico (in questo senso anche il s. f. caricatrice) di macchina, generalmente semovente su cingoli o ruote gommate, provvista di braccio terminante con CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA karika'tore s. m. der. di caricare. - 1. (mest.) addetto alle operazioni di carico e scarico delle merci facchino, manovale, scaricatore. 2. (fot., cinem.) involucro, impenetrabile alla luce, contenente la pellicola per le macchine fotografiche o da presa chassis, rullo, rullino CATEGORIA: FOTOGRAFIA Definizione Treccani

Altre definizioni con alimenta; mitragliatrice; Un tipo di alimenta zione per l auto; alimenta ri... in barattoli; Quelli essenziali... non servono nell'alimenta zione; Quella alimenta re serve per conservare il cibo; Pistola mitragliatrice leggera; mitragliatrice inglese; Cerca nelle Definizioni