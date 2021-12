La definizione e la soluzione di: Un aiuto... per John. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AID

Curiosità : Un aiuto... per John

apprezzato per i suoi lavori con artisti come The Stooges, Nico, Patti Smith, Nick Drake e Jonathan Richman, e un compositore di colonne sonore. John Cale nacque ... Significato aid

