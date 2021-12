La definizione e la soluzione di: Affronta il rivale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTAGONISTA

Curiosità : Affronta il rivale

sparare. Sopraggiunge Guglielmo e dopo aver fatto uscire la donna, affronta il rivale uccidendolo con un colpo di pistola. L'uomo decide di scappare per ... Significato antagonista

antagonista agg. e s. m. e f. dal lat. tardo antagonista, gr. ??ta????st? in una competizione qualsiasi. 2. Come agg., che è in opposizione, in contrasto, in antagonismo. In partic.: a. In anatomia, muscoli a., muscoli che sul medesimo organo esercitano CATEGORIA: ANATOMIA – FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA antagonista dal lat. tardo antagonista, gr. antagonist?s, comp. di antí 'contro' e ag?n 'lotta' (pl. m. -i). - ¦ agg. 1. che è in antagonismo con altri: il giocatore , rivale. nemico. alleato, associato, consociato. amico. 2. di tesi, posizioni, ecc., che sono in antagonismo con altre e ? ANTAGONISTICO. ¦ s. m. e f. 1. chi è in Definizione Treccani

