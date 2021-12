La definizione e la soluzione di: S accoglievano a corte per... rallegrare l ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIULLARI

Curiosità : S accoglievano a corte per... rallegrare l ambiente

soggiorno ad Atene alla corte di Ipparco, fu nella Tessaglia filopersiana degli Scopadi (si ricorda l' Encomio a Scopas), e compose carmi a favore della causa ... Significato giullari

ministrière (o ministrièro; anche minestrière e , ant. – Lo stesso che menestrello, nel suo sign. originario e più ampio: aveva giullari e ministrieri (Boccaccio); Il castellano interrogava, pallido, Con un cenno del capo i giullaresco d?ul:a'resko agg. der. di giullare (pl. m. -chi). - 1. dei giullari: la poesia g.. 2. (estens., spreg.) che manca di serietà : un comportamento g. buffonesco, clownesco, pagliaccesco. ? buffo, comico, giocoso, ridicolo, scherzoso. serio. austero, grave, solenne. Definizione Treccani

