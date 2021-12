La definizione e la soluzione di: Lo si abbozza per... compiacenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SORRISINO

Curiosità : Lo si abbozza per... compiacenza

molte specie gli animali appartenenti allo stesso gruppo esibiscono compiacenza e atteggiamenti di sottomissione e rispetto: generalmente è colui che ... Significato sorrisino

sorriso2 s. m. der. di sorridere, sul modello di riso1. benevolo o forzato: un sorrisetto ironico, sarcastico, di compiacenza; meno com. sorrisino: aveva sulle labbra il lieve sorrisino di chi sa e intanto finge di non sapere (Capuana). minchionatorio minkjona't?rjo agg. der. di minchionare, pop., non com. - che vuole minchionare: un sorrisino m. canzonatorio, derisorio. Definizione Treccani

Altre definizioni con abbozza; compiacenza; abbozza re ma anche alludere; Progetti solo abbozza ti; Progetto solo abbozza to; Arrendevolezza, compiacenza ; Cerca nelle Definizioni