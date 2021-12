La definizione e la soluzione di: 3Ò. È dimesso in una persona malvestita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TONO

Curiosità : 3o. e dimesso in una persona malvestita

Ottaviano Maria Sforza † (27 ottobre 1497 - 1499 dimesso) Claudio di Seyssel † (13 agosto 1501 - 1512 dimesso) (amministratore apostolico) Ottaviano Maria ... Significato tono

tòno- dal gr. t???? «tensione». – Primo elemento di pochi termini composti di formazione moderna, nei quali significa «tensione»: per es., tonometria. tono¹ 't?no s. m. dal lat. tonus, gr. tónos, propr. 'tensione', affine a téino 'tendere'. - 1. grado di elevazione del suono, della voce: abbassare il t. (di voce) note e accordi alla tonica tonalità. ? Espressioni (con uso fig.): calare (o scendere) di tono diminuire di qualità, perdere parte del vigore iniziale: i suoi ultimi libri sono Definizione Treccani

