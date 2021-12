La definizione e la soluzione di: Vivono in Turchia e in Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CURDI

Curiosità/Significato su: Vivono in Turchia e in Iraq della Turchia sud-orientale, l'Iran nord-occidentale, l'Iraq settentrionale e la Siria settentrionale. Comunità sparse di etnia curda vivono anche in Anatolia ...

Altre definizioni con vivono; turchia; iraq; Molti vivono a Seul; vivono in convento | Venerdì 26 novembre 2021; vivono a Gaza e a Gerico; vivono nelle abbazie; Confina con la turchia e con Israele; In turchia e in Cile; L'isola al disotto della turchia ; In turchia e in Libano; Hanno combattuto in iraq ; Fu in guerra contro l'iraq ; Una delle lingue ufficiali dell'iraq ; La capitale dell' iraq ; Cerca nelle Definizioni