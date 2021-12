La definizione e la soluzione di: Si usa per spolverare certi dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CACAO

Curiosità/Significato su: Si usa per spolverare certi dolci pulire la poltrona di Gaia o spolverare la collezione di sassi dipinti di Luca. In genere Wanda svolge tutto ciò che le si chiede in modo efficiente, diligente ...

Altre definizioni con spolverare; certi; dolci; Serve per spolverare ; Si usa per spolverare ; I maiali a cui si paragonano certi mangioni; Rivestito di morbida pelle, come certi divani; Si chiedono per certi impieghi; Subordinate al verificarsi di certi eventi; Addolci scono la bocca; Addolci sce il coffee; Alimento dolci ssimo | Venerdì 26 novembre 2021; Musica dolci ssima; Cerca nelle Definizioni