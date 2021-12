La definizione e la soluzione di: Si usa per la Messa al campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALTARINO

Curiosità/Significato su: Si usa per la Messa al campo La zona di "corretta messa a fuoco" è in effetti millimetrica rispetto a quella apparente, e quindi la profondità di campo è per lo più solo un effetto ...

Altre definizioni con messa; campo; Dice messa abbr; Celebra la messa al campo; Danneggiata, compromessa ; Il pane della messa ; Il campo di attività; Celebra la Messa al campo ; Il campo rese del tennis; Attrezzo agricolo che prepara il campo alla semina; Cerca nelle Definizioni