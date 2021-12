La definizione e la soluzione di: Una stanza per docenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AULA

Curiosità/Significato su: Una stanza per docenti necessità (Room of Requirement), nota anche come Stanza va-e-vieni tra gli elfi domestici, è una stanza magica che può essere scoperta solo da chi ha veramente ...

Altre definizioni con stanza; docenti; Forma il Lago di Costanza ; Permette di parlare a distanza ; Non manca nella stanza da bagno; Serve per combattere una sostanza velenosa; I docenti universitari non ordinari né emeriti; docenti non di ruolo; A fine anno i docenti redigono quella finale; Le hanno allievi e docenti ;