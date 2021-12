La definizione e la soluzione di: Una parola che si coniuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VERBO

Curiosità/Significato su: Una parola che si coniuga osservare le immagini riflesse. Si può notare che, oltre ai due coniugi, sono presenti altre due figure riflesse, di cui una si pensa essere il pittore stesso ...

Altre definizioni con parola; coniuga; Prefisso per parola ; Lo è la parola interrotta; La parola di Macron; Suggerito parola per parola ; La desinenza della prima coniuga zione verbale; Desinenza della seconda coniuga zione verbaleere; coniuga zione verbale | Venerdì 26 novembre 2021; Esempio di verbo coniuga to; Cerca nelle Definizioni