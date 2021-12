La definizione e la soluzione di: Una nave da trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARGO

Curiosità/Significato su: Una nave da trasporto Una nave mercantile è una nave adibita al trasporto di merci e passeggeri, che quindi costituiscono il carico utile della nave stessa. La tabella riporta ...

Altre definizioni con nave; trasporto; Il fondo della stiva d una nave ; nave da caccia ai cetacei; La sua non era una vera e propria nave ; Si cala in mare dalla nave che va a picco; Mezzo di trasporto in montagna; Il pagamento per il trasporto marittimo; Prenota alberghi e mezzi di trasporto ; I mezzi di trasporto più veloci; Cerca nelle Definizioni