La definizione e la soluzione di: Una frase in un disegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REBUS

Curiosità/Significato su: Una frase in un disegno controversa, ma la frase e il disegno di "Kilroy", un pupazzo calvo (talvolta con pochi capelli), con un naso prominente, che sbircia da sopra un muro, aggrappato ...

Altre definizioni con frase; disegno; Mettere in evidenza una frase ; Una frase sul frontespizio del libro donato; I famosi cioccolatini con la frase in un foglietto; frase propria degli spacconi; Un disegno eseguito con l'ago; disegno decorativo; Strumenti da disegno a forma triangolare; Abbozzi di disegno ; Cerca nelle Definizioni