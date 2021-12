La definizione e la soluzione di: Una festa che raccoglie la famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NATALE

Curiosità/Significato su: Una festa che raccoglie la famiglia La Madonna della Bruna è la protettrice della città di Matera. La festa patronale a lei dedicata si festeggia il 2 luglio di ogni anno da più di 600 anni ...

Altre definizioni con festa; raccoglie; famiglia; Una festa per lo scolaro; Gli ebrei le dedicarono la festa di Purim | Venerdì 26 novembre 2021; Dà brio alla festa ; Una festa che raccoglie tutta la famiglia; L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani; Una festa che raccoglie tutta la famiglia; Lavora sapendo che un giorno raccoglie rà; Organo cavo in cui si raccoglie la bile; Marisa ed Elisa in famiglia ; famiglia che diede un doge a Venezia; Dà origine a una famiglia o a una dinastia; Erba coperta di fitta lanugine della famiglia delle Composite; Cerca nelle Definizioni