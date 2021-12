La definizione e la soluzione di: Fu una famosa linea militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGINOT

Curiosità/Significato su: Fu una famosa linea militare La Linea Maginot è un complesso integrato di fortificazioni, opere militari, ostacoli anticarro, postazioni di mitragliatrici, sistemi di inondazione difensivi ...

Altre definizioni con famosa; linea; militare; Città dell Erzegovina famosa per il ponte; Musicò una famosa Ave Maria; La famosa bambola bionda; È famosa per i bronzi; Cambiano la linea in lista; Consonanti in linea ; La linea con i piloti e le hostess; Una sosta lungo la linea ; Formazione militare romana; Il servizio militare ; Convoglio militare ; Una rapida incursione militare ; Cerca nelle Definizioni