Soluzione 9 lettere : APERITIVO

Curiosità/Significato su: Una bevanda per stuzzichini anche pre dinner). Può essere un cocktail o una bevanda non miscelata accompagnata o meno da stuzzichini. Molti aperitivi, come ad esempio il Negroni, sono ...

La bevanda mortale di Socrate; bevanda leggermente alcolica a base di mele; bevanda a base di arancia, limone e carota; bevanda spumeggiante; Si offrono con gli stuzzichini; Momenti per bevande poco alcoliche e stuzzichini; Bevande e stuzzichini che precedono la cena; stuzzichini spagnoli