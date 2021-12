La definizione e la soluzione di: Uccelli che fanno il nido nelle garzaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRONI

Curiosità/Significato su: Uccelli che fanno il nido nelle garzaie perché il predatore può prelevare meno uova. In Italia il censimento delle garzaie del 2002 ha rilevato 290 garzaie con un numero complessivo di nidi che superava ...

