La definizione e la soluzione di: Torneo per i grandi tennisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASTERS

Curiosità/Significato su: Torneo per i grandi tennisti Questa è una lista dei tennisti che hanno vinto almeno 50 titoli dall'introduzione ufficiale del professionismo del tennis (Era Open) nel 1968, con l'aggiunta ...

