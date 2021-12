La definizione e la soluzione di: Tiene sospeso il boccone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AMO

Altre definizioni con tiene; sospeso; boccone; Contiene ossigeno; Contiene anche il codice fiscale; Lo ottiene chi non è abile; Chi lo acquista ottiene il rispetto di tutti; Tenersi sospeso in aria; Letto sospeso ; Due volte in sospeso ; Si tiene sospeso in acqua; Un boccone traditore; Inumidisce il boccone ; Il boccone preso tra un pasto e l'altro; Mandar giù... un boccone ; Cerca nelle Definizioni