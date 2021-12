La definizione e la soluzione di: Il telefonino che consente di navigare in Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SMARTPHONE

Curiosità/Significato su: Il telefonino che consente di navigare in Internet (disambigua). Un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in Svizzera), nel campo delle telecomunicazioni, è un apparecchio ...

Altre definizioni con telefonino; consente; navigare; internet; Custodia protettiva per il telefonino ; Un codice del telefonino ; Si ricevono sul telefonino ; Si inviano col telefonino ; Lo dice chi acconsente ; consente l attraversamento dei rigagnoli a piedi asciutti; Il carburante che consente di risparmiare; consente di... vedere parti interne del corpo; Un sito Internet da cui si parte per navigare ; Barche a vela molto usate per navigare il Nilo; Il primo europeo a navigare nell'Oceano Pacifico; Quella degli strumenti è utile per navigare in Internet; Utente disturbatore nei forum di internet ; L Arabia Saudita in internet ; Un sito internet ricco di sezioni; Se è smart, si connette a internet ; Cerca nelle Definizioni