La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Liguria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GU

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Liguria Se stai cercando altri significati, vedi Liguria (disambigua). La Liguria (AFI: /li'gurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario ...

